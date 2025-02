Bennati saluta: "Prima rassicurato, poi silenzio"

Il Commissario Tecnico della nazionale italiana di ciclismo lascia l'incarico: "E' stato un sogno bellissimo, dispiace per come sia finita. Il rammarico è dovuto al fatto che non ho avuto la possibilità di completare un progetto che richiedeva tempi più lunghi"

"Finisco con le stesse parole con cui ho iniziato nel novembre del 2021. Per me guidare la Nazionale di Ciclismo su strada è stato un sogno bellissimo. Prima ad occhi chiusi,poi ad occhi aperti. E per questo ringrazio chi me l'ha fatto vivere,cioè la Federazione Ciclistica Italiana e tutti quelli che con me hanno condiviso gioie e dolori legati a tale esperienza". Lo scrive il ct della nazionale di ciclismo, Daniele Bennati, in un lungo post sui social in cui annuncia la fine del suo incarico e si toglie qualche sassolino. "Come tutte le volte che ti svegli, ti dispiace che il sogno sia finito. Nel mio caso il rammarico è dovuto al fatto che non ho avuto la possibilità di completare un progetto che,per il momento storico in cui si trova attualmente il ciclismo italiano su strada,anche rispetto a quello di altri paesi, richiedeva tempi più lunghi".

"Sarei comunque ugualmente felice ed orgoglioso se vedessi,in un prossimo futuro,qualcuno dei giovani che con me hanno indossato per la prima volta la maglia azzurra,primeggiare in qualche corsa di livello internazionale. Per il rispetto che ho per tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport,mi sembra doveroso ed onesto significare che il mio dispiacere è dovuto anche al "trattamento di fine rapporto" che mi è stato riservato. Ho letto nei principali quotidiani sportivi nazionali prima che il mio incarico sarebbe stato rinnovato e poi,invece, che avrebbero nominato altra persona al mio posto. Il tutto, ricevendo, da chi di dovere, dapprima ampie rassicurazioni sulla mia conferma, e successivamente, invece, nessuna comunicazione circa il mancato rinnovo dell'incarico".