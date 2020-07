Fantacycling, nasce il fantacalcio per il ciclismo

A una settimana dal via della stagione (1° agosto Strade Bianche, poi Giro di Lombardia, Sanremo a Ferragosto...) nasce la prima app di fantaciclismo. Le regole sono quelle del fantacalcio: 30 corridori in squadra, se ne schierano 9 e poi si calcola. Due competizioni: campionato generale e lega privata. Tanti trofei: tutta la stagione, i grandi giri, le classiche, il Mondiale, ecc...

Il fantasy game più amato dagli italiani inizia in contemporanea con la fine di calcio e fantacalcio. Dall’1 agosto con le Strade Bianche, poi l’8 la Milano-Sanremo, il Giro di Lombardia a Ferragosto e tutte le competizioni del programma internazionale . Corse a tappe e grandi classiche: c’è tutto il calendario per giocare sulla app che è gratuita ed è appena uscita su tutti gli store digitali, dove in pochi giorni è già stata scaricata da oltre diecimila appassionati.

Ma a conti già fatti adesso - almeno dal punto di vista sportivo e sociale - la bici è l’unica attività in ripartenza con qualcosa in più rispetto al pre-covid : non solo bonus e piste ciclabili, ma anche il fantaciclismo attraverso la app “Fantacycling”.

Anche nel ciclismo ci saranno discussioni in chat, prese in giro, fantasfighe, meme, divertimento, tensione da ultimo chilometro e amicizie a rischio per mezzo punto in classifica, quando si faranno i conti a fine corsa o fine stagione.

“Fantacycling” offre le schede, le statistiche e le caricature di oltre 900 corridori, tutti con profili personalizzati per la quotazione di fantamercato, con skills che ne identificano qualità tecniche e valori numerici per tutte le singole caratteristiche: volata, cronometro, corse a tappe, classiche di un giorno, pavé, “kom” (acronimo di “king of mountain”, quindi scalatore). Tutto viene elencato numericamente e graficamente, anche con la funzione “confronta” per mettere in relazione due corridori e facilitare la scelta del fantagiocatore. Per ognuno degli oltre 900 ciclisti sono inoltre visibili i risultati delle ultime tre stagioni più una sintetica descrizione.

Nel rispetto delle storiche regole “fanta”, è possibile giocare sia in CAMPIONATO (tutti contro tutti, con classifica generale) sia in LEGA PRIVATA. In entrambe le modalità va composto un team di 30 corridori, da cui vengono scelti 9 per gara. In ogni squadra devono essere presenti almeno tre Under 25. Naturalmente è possibile il fantamercato: sia in campionato che in lega privata.

Nel gioco sono previste cinque categorie di punteggi come quelle UCI (Unione Ciclistica Internazionale) e alcuni bonus aggiuntivi: capitano assoluto, capitano di giornata, gran premio della montagna, classifica a punti, miglior giovane. E in puro spirito ciclistico c’è anche il bonus gregario, assegnato ai compagni di squadra che si sacrificano per il vincitore.

Ben sviluppata, agile da consultare, ricca di dati statistici e gradevolissima nella grafica, l’App “Fantacycling” può far felici corridori e fantacorridori, diventando anche una piacevole alternativa estiva al Fantacalcio. “Fantacycling” è scaricabile gratuitamente su Android e AppStore.