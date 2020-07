Fifa 21, presentato il trailer ufficiale. VIDEO

La Electronic Arts , dopo una lunga attesa per gli appassionati, ha pubblicato il trailer ufficiale di Fifa 21 . Il videogame calcistico più famoso al mondo presenta, dunque, il suo nuovo capitolo, con una grafica più pulita e un gameplay migliorato. Da quest'anno sono state ottenute le licenze per Champions ed Europa League, ma non sono le uniche novità. A partire dalla Modalità Carriera, dove ci sarà un rapporto ancora più interattivo per i player : “Quest'anno riuniremo i fan attraverso esperienze collettive in grado di accrescere sia l’esperienza nei campetti che lo spettacolo dello stadio professionale - ha spiegato Aaron McHardy, Executive Producer di EA Sports Fifa -. Insieme a uno dei più grandi aggiornamenti apportati alla modalità Carriera e a un maggiore realismo di gioco, continuiamo a colmare il divario tra il mondo reale e quello virtuale del calcio”. Ancora più protagonista in quest'edizione saranno i campetti di strada e i primi passi di giocatori destinati a diventare campioni. Fifa 21 infatti, come si nota anche dal trailer, punterà tanto sul valore sociale e sportivo dei giovani talenti che segneranno il calcio dei prossimi anni: da Mbappé - l'uomo-copertina - a Joao Felix, da Alexander-Arnold a Haaland.

vedi anche

Fifa 21, Mbappè sulla copertina edizione Champions

Gli appassionati potranno anche divertirsi con la Modalità Volta, che ritornerà per la seconda volta con ritmi di gioco più veloci e un'esperienza più realistica. Interessante anche l'introduzione del Rose Volta, che consentirà a quattro giocatori della community Volta Football di sfidarsi online, e della nuova FUT Co-Op, che permetterà agli amici di far squadra e ottenere premi maggiori nella Ultimate Team. A livello tecnologico ci sarà un abbattimento dei tempi di caricamento su console nextgen e l'adozione di un sistema di rendering e di illuminazione più autentico, mentre a livello di gioco ci sarà un'esperienza più realistica per i fisici e le animazioni dei giocatori in campo: movimenti senza palla e gesti - come i richiami ai compagni - ancora più 'umanizzati', senza dimenticare l'aggiunta di altre reazioni da parte di allenatori e tifosi. Fifa 21 sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch dal 9 ottobre, mentre per le versioni PS5 e Xbox Series X uscirà in contemporanea al lancio delle console.