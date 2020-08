Il siciliano, caduto durante le Strade Bianche, si è sottoposto a risonanza magnetica alla mano e al polso sinistro. Nessuna frattura per lo 'Squalo', che tira un sospiro di sollievo: "Sarò al via del Gran Trittico Lombardo"

La stagione 2020 di Vincenzo Nibali è iniziata con una caduta alle Strade Bianche, ma il corridore siciliano può sorridere. Dopo la botta e il successivo dolore, il capitano della Trek Segafredo è andato a Torino per sottoporsi a una risonanza magnetica alla mano sinistra e al polso. "Sospiro di sollievo, fratture alla mano escluse e lunedì si torna in gara al Gran Trittico. Grazie al J-Medical per la disponibilità e la professionalità", ha scritto su Twitter lo 'Squalo'. Come ha twittato il suo team persiste il trauma contusivo, ma il siciliano è pronto a tornare in sella da subito. A cominciare dal Gran Trittico Lombardo di lunedì 3 agosto. Il vincitore del Tour de France 2014 non vuole perdere nessuna tappa di avvicinamento al prossimo Giro d’Italia, dove cercherà di vincere la sua terza Corsa Rosa.