Nella sesta edizione della gara Elite Donne, vince - come da pronostico - la fuoriclasse olandese Annemiek van Vleuten (Michelton-Scott), campionessa del mondo in carica, già vincitrice l'anno scorso. "Piazza del Campo per me è il posto più bello dove vincere una corsa", ha dichiarato la 37enne all'arrivo. Seconda la spagnola Mavi Garcia, terza l'americana Leah Thomas. Quinta l'italiana Elisa Longo Borghini.





