Delfinato, impresa di Formolo dopo 70 km di fuga

Impresa per il campione italiano che vince la terza tappa (Corenc-Saint Martin de Belleville, in Savoia) dopo 70 chilometri di fuga

Con una fuga solitaria Davide Formolo ha vinto la terza tappa del Giro del Delfinato da Corenc a Saint-Martin-de-Belleville, di 157 chilometri. Alle spalle del campione italiano in linea 2019 lo sloveno Primoc Roglic – leader della corsa - che in volata in salita ha battuto il francese Thibaut Pinot e il tedesco Emanuel Buchmann. Formolo è scattato in fuga al 40° chilometro. L'italiano, solo in testa negli ultimi 66 chilometri, ha affrontato la salita finale (14,8 km al 6%) con un vantaggio di quasi quattro minuti. Domani è in programma la quarta tappa da Ugine (Savoia) a Mege've (Alta Savoia).