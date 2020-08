Il danese Fuglsang (Astana) ha vinto il Giro di Lombardia, partito da Bergamo e arrivato a Como dopo 231km di corsa durissima, caratterizzata dal molto caldo. Secondo Bennet, 3° Vasolv. Ciccone 5°, primo degli italiani, 6° Nibali. Terribile caduta per il belga Evenepoel. Prima della partenza è stato osservato 1 minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della pandemia

Jakob Fuglsang ha vinto in solitaria il 114° Giro di Lombardia, partito da Bergamo e arrivato a Como dopo 231 chilometri. Il danese dell'Astana ha staccato tutti a 5 km dall'arrivo, e nulla hanno potuto George Bennet (2°) e Vaslov, terzo. Poi Mollema, Ciccone e Vincenzo Nibali, 6°. Una corsa durissima, caratterizzata dal forte caldo (toccate anche punte di 35°) e dal terribile incidente di Remco Evenepoel nella discesa che dalla Colma di Sormano portava al Lago di Como. Il fenomeno belga, tra i favoriti della vigilia, era in coda al gruppetto dei fuggitivi quando ha toccato il parapetto sulla sinistra della carreggiata, si è ribaltato ed è volato letteralmente nel burrone mentre la sua bicicletta rimaneva parcheggiata a bordo strada. Soccorso prontamente, stabilizzato e messo su una barella, è stato portato via in ambulanza, cosciente. Prima della partenza è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della pandemia.