Terribile schianto per il fenomeno belga della Deceuninck-Quick Step, favorito numero uno per la vittoria al Giro di Lombardia, che perde il controllo della bici in discesa e vola letteralmente da un ponte dopo l'impatto con il parapetto della carreggiata. È stato portato all'ospedale di Como. "Voglio tranquillizzare tutti, è sempre rimasto vigile", ha detto il suo direttore sportivo, Davide Bramati. "Ha un forte trauma alla gamba destra", ha aggiunto il responsabile medico del suo team. IN AGGIORNAMENTO