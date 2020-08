L'Italia festeggia a Plouay il titolo europeo vinto da Elisa Balsamo nella prova in linea Under 23 donne. La piemontese ha battuto in volata l'olandese Uneken e la danese Jorgensen. Per le azzurro è il secondo Europeo consecutivo dopo quello centrato da Letizia Paternoster nel 2019

La prima giornata dedicata alle prove in linea ai Campionati Europei di Plouay si apre con il primo oro per la trasferta azzurra. A regalarlo è Elisa Balsamo, già iridata juniores nel 2015, nuova campionessa europea U23 donne. La 22enne piemontese ha battuto in volata l’olandese Uneken, poi argento e la danese Jorgensen. Chiara Consonni, già protagonista ieri nel GP di Plouay ha chiuso al 10° posto. Per la Nazionale di Dino Salvoldi si tratta del secondo titolo consecutivo in questa gara, dopo quello dello scorso anno di Letizia Paternoster.