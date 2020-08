Dopo la maglia tricolore, Giacomo Nizzolo vince in volata il Campionato Europeo di ciclismo a Plouay: con un colpo di reni, l'azzurro ha preceduto Demare e Ackermann. Per l'Italia terzo titolo consecutivo dopo quello di Trentin e Viviani

Giacomo Nizzolo è il nuovo campione europeo di ciclismo. Il campione italiano ha conquistato in volata la prova in linea maschile, 177,5 km con 13 giri di un circuito in programma a Plouay (Francia). Podio completato dal francese Demare e dal tedesco Ackermann. Nizzolo succede nell'albo d'oro all'italiano Elia Viviani, oggi assente. Gara che ha visto molti tentativi di fuga, sempre ripresi, con un grande lavoro della squadra italiana guidata dal CT Cassani, perfetta dal punto di vista tattico. Si è arrivati compatti all'ultimo chilometro, con Nizzolo che con uno sprint spettacolare si è imposto con un colpo di reni davanti a Demare, grazie soprattutto al lavoro perfetto del treno azzurro. Per Nizzolo un momento da sogno: dopo la maglia tricolore, ecco quella di campione europeo. L'Italia conquista il terzo titolo consecutivo dopo quello di Trentin e Viviani.