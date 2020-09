Vince Andersen, terzo Consonni. Roglic in giallo

Il danese Soren Kragh Andersen (Sunweb) ha vinto con una strepitosa azione personale a 3 chilometri dall'arrivo la 14^ tappa della Grande Boucle, da Clermont-Ferrand a Lione. Secondo lo sloveno Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), terzo il 26enne bergamasco (di Ponte San Pietro) Simone Consonni, del team Cofidis. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sempre in maglia gialla, inseguito a 44" dal connazionale sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) e a 59" dal colombiano Edgan Bernal (Team Ineos), vincitore nel 2019. La corsa - caratterizzata da cinque GPM - si è aperta con la fuga del belga Edward Theuns (Trek-Segafredo) e dello svizzero Stefan Küng (Groupama-Fdj), che poi ha scollinato da solo in cima alla Cote de Courreau (terza categoria, 4 km al 5,7%) con un vantaggio di circa un minuto sul gruppo dei migliori ai -100 km dal traguardo. Grande lavoro per tutta la frazione del team Bora-Hansgrohe per aiutare il loro capitano Peter Sagan a strappare la maglia a Sam Bennett, staccatissimo - ma rimasto comunque in verde - come Thibaut Pinot e Caleb Ewan, vincitore di due tappe in questo Tour, scortato dai compagni della Lotto-Soudal. Percorso "mosso" anche nel finale, con altri due Gran Premi della Montagna - entrambi di 4^ categoria - negli ultimi 10 chilometri, prima della discesa per Lione: la Cote de la Duchère (5,6%) e la Cote de la Croix-Rousse (4,8%). Ai -3 la "fucilata" di Andersen, che fa il vuoto e vola verso il traguardo. Domenica tappa di montagna, da Lione a Grand Colombier (174.73 km) con due GPM di prima categoria: Montée de la Selle de Fromentel e Col de la Biche, e una chiusura di gara in salita che potrebbe dare degli scossoni non indifferenti alla classifica generale.