Tirreno-Adriatico: vince Merlier, Yates leader

Il campione nazionale belga Tim Merlier della Alpecin-Fenix ha vinto in volata la sesta tappa della Tirreno-Adriatico, con partenza da Castelfidardo e arrivo a Senigallia dopo 171 chilometri. Merlier ha preceduto il tedesco Ackermann, vincitore delle prime due frazioni e leader della classifica a punti, e il danese Magnus Cort Nielsen. Ancora una delusione per Fernando Gaviria, quarto. Davide Ballerini, sesto al traguardo, è il migliore degli italiani. In classifica generale non è cambiato nulla con Simon Yates che si conferma in maglia azzurra con 16 secondi di vantaggio sul polacco Majka e 39 sul gallese Thomas. Domenica la penultima tappa della Tirreno-Adriatico, da Pieva Torino a Loreto (181 km). Lunedì il verdetto finale con la crono di 10.1 chilometri sul circuito di San Benedetto del Tronto.