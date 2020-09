Decisivi i problemi alla schiena

Bernal, che aveva trionfato alla Grand Boucle nell'edizione 2019, ha dovuto arrendersi al mal di schiena che lo ha condizionato fin dall'inizio della corsa. Il colombiano era 16° in classifica generale con 19 minuti di distacco daglia maglia gialla Roglic. "Ovviamente non è così che volevo che finisse il mio Tour de France, ma sono d'accordo che sia la decisione giusta per me date le circostanze. Ho il massimo rispetto per questa gara e non vedo l'ora di tornare negli anni a venire", questa la dichiarazione di Bernal. Il problema alla schiena potrebbe essere dovuto a un modo di allenarsi non corretto durante il lock down quando il corridore colombiano è rimasto in Sud America e si è preparato da solo. Fatto sta che se escludiamo la vittoria di Nibali nel 2014 questo è il primo anno dal 2012 con la vittoria di Bradley Wiggins che il Team britannico ora Ineos ma prima Sky non domina il Tour.