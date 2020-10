Vola una transenna: brutta caduta per Wackerman

Paurosa caduta nel finale della quarta tappa Catania-Villafranca Tirrena per il lombardo Luca Wackermann, corridore della Vini Zabú-Brado-KTM, costretto al ritiro dal Giro. "Il forte vento ha divelto una transenna che è finita in strada - spiegano dal team - stiamo ricevendo tantissimi messaggi di supporto. Luca è cosciente e a breve vi informeremo sulla situazione"

Bruttissima caduta nel finale della quarta tappa Catania-Villafranca Tirrena per Luca Wackermann, 28enne corridore di Rho (MI) della Vini Zabú-Brado-KTM, costretto al ritiro dal Giro d'Italia 2020. "Il forte vento ha divelto una transenna che è finita in strada - spiegano dal team su Twitter - stiamo ricevendo tantissimi messaggi di supporto. Luca è cosciente e a breve vi informeremo sulla situazione". Coinvolto anche il compagno olandese Etienne van Empel, che è riuscito a concludere la prova, seppur dolorante. "Sto bene - rassicura van Empel - solo alcuni piccoli tagli sulle dita. Non sono proprio sicuro di cosa sia successo, ma dal nulla le barriere sono volate su di noi. Per ora il mio pensiero è per Luca e spero che arrivi presto qualche buona notizia".