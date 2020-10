Thomas si ritira dopo la caduta nella 3^ tappa

Il corridore della Ineos Grenadiers non partirà per la quarta tappa del Giro. Ieri Thomas era caduto a Enna a causa di una borraccia vagante e aveva terminato la frazione con 12' di ritardo. Il gallese ha riportato contusioni multiple nella parte sinistra del corpo e ha deciso di ritirarsi

Geraint Thomas non prenderà il via alla quarta tappa del Giro d'Italia da Catania a Villafranca Tirrena. Il corridore della Ineos Grenadiers era caduto nella terza frazione della Corsa Rosa a Enna al chilometro zero a causa di una borraccia vagante e dell'asfalto viscido. Il gallese, vincitore del Tour 2018, è riuscito a concludere faticosamente la tappa arrivando al traguardo con 12' di ritardo.

La borraccia incriminata era caduta dal telaio di un corridore della Bahrain-McLaren. Per Thomas non si registrano fratture ma contusioni estese nella parte sinistra del corpo. Una notte trascorsa con dolori continui ha contribuito alla decisione per il ritiro. La notizia è stata comunicata dalla sua squadra questa mattina alla direzione del Giro. Thomas era uno dei favoriti per la vittoria finale.