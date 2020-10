Demare vince al fotofinish, Almeida sempre in rosa

Il francese Demare ha vinto la quarta tappa della corsa rosa, lunga 140 km, da Catania a Villafranca Tirrena. Il corridore della Groupama ha avuto la meglio in volata su Sagan e Ballerini. Il portoghese Almeida ancora in maglia rosa. In mattinata il ritiro di Thomas dopo la caduta di Enna, nella frazione di ieri

Arnaud Demare (Groupama-FDJ) ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia, lunga 140 km, da Catania a Villafranca Tirrena. Il corridore francese ha avuto la meglio in una volata al fotofinish su Peter Sagan e Davide Ballerini . Il portoghese Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) ancora in maglia rosa.

La cronaca della 4^ tappa

Il Giro si apre con la notizia del ritiro di Geraint Thomas, uno dei favoriti alla vittoria finale: il gallese della Ineos Grenadiers era caduto al chilometro zero della partenza di Enna a causa di una borraccia vagante e aveva terminato la terza frazione con 12' di ritardo, riportato contusioni multiple nella parte sinistra del corpo. Incidente simile in apertura della tappa odierna per l'olandese Pieter Weening (Trek-Segafredo, compagno di Vincenzo Nibali), ripartito fortunatamente dopo qualche minuto. Subito una fuga, a tre: il polacco Kamil Gradek (CCC Team), l'italiano Simone Frapporti (Vini Zabù-Brado) e lo svizzero Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), che transita per primo sul GPM di terza categoria di Portella Mandrazzi, ai -65 dal traguardo. Pellaud viene ripreso all'altezza del traguardo volante, collocato ai -23, dove Almeida conquista i 2" necessari per mantenere la maglia rosa ed evitare il "sorpasso" del colombiano Jonathan Caicedo, vincitore sull'Etna, in classifica generale a soli 28 millesimi dal portoghese. Quindi il volatone finale, con la vittoria di Demare al millimetro sullo slovacco Sagan e l'italiano Ballerini.