Tappa a Geoghegan Hart, Almeida ancora in rosa

L'inglese Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) vince a Piancavallo la 15^ tappa, lunga 185 km, partita dalla Base Aerea di Rivolto e con quattro Gpm. Secondo Kelderman , che non riesce per pocho secondi a strappare la maglia rosa a Joao Almeida. Vincenzo Nibali perde ancora, ora è settimo in generale a 3'29" dal portoghese. Lunedì giornata di riposo

La cronaca della 15^ tappa

La tappa si apre con la spettacolare esibizione delle Frecce tricolori alla Base Aerea di Rivolto e la fuga di giornata, con 11 corridori all'attacco: sono Andrea Vendrame (Ag2r La Mondiale), l'ucraino Mark Padun (Bahrain-McLaren), il belga Thomas De Gendt e il britannico Matthew Holmes (Lotto Soudal), Luca Chirico (Androni Giocattoli-Sidermec), Manuele Boaro (Astana), Davide Villella e lo spagnolo Sergio Samitier (Movistar), l'australiano Rohan Dennis (Ineos Grenadiers). l'iberico Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation) e la maglia azzurra Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado), che mantengono un vantaggio di oltre 3" fino ai -40. Sulla salita del Pala Barzana (Gpm di seconda categoria, 13,3 km al 4,4%) lo strappo dell'australiano Dennis, ripreso sulle prime asperità del Piancavallo da un terzetto: Hindley, Hart e Kelderman - secondo in classifica generale - che allungano di una trentina di secondi sulla maglia rosa e oltre un minuto su Nibali quando mancano 3 km al traguardo. I tre in testa si giocano la vittoria in volata, vinta appunto da Tao Geoghegan Hart. Per la "disperazione" di Kelderman, che non vince la tappa e non riesce a strappare per un nulla la maglia di leader a Joao Almeida.