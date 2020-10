Il colombiano è in buona salute e completamente asintomatico, ed è stato immediatamente posto in isolamento. Come fa sapere il suo team sul proprio sito, Gaviria aveva già avuto il virus lo scorso marzo. Per lui Giro finito CORONAVIRUS: DATI E NEWS LIVE

Due nuovi casi al Giro, tra questi c'è anche il corridore dell’UAE Team Emirates Fernando Gaviria - come fa sapere il suo team tramite comunicato ufficiale -, già positivo al Covid-19 lo scorso marzo. Tra i due casi di positività sui 492 tamponi effettuati negli ultimi due giorni c'è dunque anche nome del colombiano che termina così con anticipo il suo Giro. Dopo aver ricevuto il responso del test, Gaviria è stato immediatamente posto in isolamento: è in buona salute e completamente asintomatico - fa sapere sempre la UAE Team Emirates -, mentre tutti i tamponi degli altri ciclisti e degli altri membri dello staff del team hanno dato un esito negativo e potranno proseguire la corsa. Lo staff sanitario della squadra sta seguendo la situazione con attenzione, mettendo in opera tutto quanto necessario per assicurare un sicuro proseguimento.