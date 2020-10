Ansa: contatti Governo-Regioni per restrizioni in zone

Alcune Regioni, così come fatto già ieri dalla Lombardia, stanno chiedendo in queste ore il consenso del ministro della Salute, Roberto Speranza, per "tutelarsi" in merito ad ulteriori strette e provvedimenti di zone rosse. L'idea è quella di una concertazione e della maggiore condivisione possibile su eventuali nuove misure da prendere, anche se a livello territoriale: "per zone". I contatti sono coordinati anche con il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che oggi ha sentito al telefono quasi tutti i governatori per un raccordo ulteriore, e sta fornendo il proprio sostegno. L'obiettivo resta "tutelare al massimo lavoro e scuola, ma intervenire territorialmente dove ci sono criticità". E' quanto si apprende da ambienti del ministero degli Affari Regionali.