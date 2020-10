Primoz Roglic ha conquistato la prima tappa della Vuelta 2020, Irun-Arrate di 173 km, indossando anche la prima maglia rossa di leader della classifica. Si corre con un paio di mesi di ritardo rispetto al solito dopo lo spostamento del calendario internazionale per l'emergenza Covid-19, con sole 18 frazioni dopo l'annullamento delle tre previste in Olanda. Lo sloveno della Jumbo-Visma, maglia rossa anche nel 2019, ha preceduto Richard Carapaz e Daniel Martin. Decimo il primo degli italiani, Andrea Bagioli. Subito in difficoltà Chris Froome, che è arrivato al traguardo con un ritardo di 11'12'' e deve subito abbandonare i sogni di classifica generale. Mercoledì è in programma la seconda tappa, 151,6 km da Pamplona a Lekunberri.