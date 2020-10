L'irlandese della Israel Dan Martin si è imposto nella terza tappa della Vuelta, 166,1 km da Lodosa a La Laguna Negra - Vinuesa, con arrivo in quota a 1735 metri. Primoz Roglic, secondo al traguardo, mantiene la maglia rossa di leader della classifica generale. Completa il podio Richard Carapaz. Mattia Cattaneo, 17° a 50'', è stato il primo degli italiani al traguardo. Venerdì è in programma la quarta frazione, Garray. Numancia-Ejea de los Caballeros di 191,7 km, prima vera occasione per i velocisti in questa difficilissima Vuelta 2020.