16.079 nuovi casi, 136 morti. Tamponi: 170.392

In Italia nell'ultimo bollettino del ministero della Salute registrati 16.079 nuovi casi (complessivamente 465.726 da inizio emergenza) e 136 morti, con il totale delle vittime che sale a 36.968. I tamponi effettuati sono stati 170.392. I ricoverati in terapia intensiva sono 992 (+66 rispetto al giorno precedente)

Coronavirus, tutte le notizie di venerdì 23 ottobre

Marche: 50% didattica a distanza ultimi 3 anni superiori

Didattica a distanza per il 50% degli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, capienza al 60% per i mezzi pubblici, oltre a nuove regole di accesso ai centri commerciali e divieto di consumo di cibo e bevande in assembramento nei luoghi pubblici vicino ai locali per tutta la giornata. Sono alcune delle misure previste in un'ordinanza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, valida dalla mezzanotte di oggi fino al 15 novembre.

Domodossola, centro città chiuso venerdì e sabato sera

Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, ha firmato oggi alle 18 una ordinanza per' 'blindare' il Borgo della cultura, l'area in centro città dove si concentra la movida e si registrano assembramenti. E' la prima città del Verbano Cusio Ossola ad adottare provvedimenti di contenimento.

Spadafora: “Nuovo protocollo per sport di base”

“Il Dipartimento per lo Sport ha emanato il nuovo protocollo attuativo delle ‘Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere’, che aggiorna quelle dello scorso 19 maggio, e che introduce norme più stringenti”. Lo annuncia il ministro Vincenzo Spadafora.

Francia: nuovo record contagi, oltre 40.000

La Francia ha registrato oggi un nuovo record di contagi da coronavirus con oltre 41,622 nuovi casi in 24 ore.

Austria: 2.435 nuovi casi, record da inizio pandemia

Con 2.435 nuovi casi in Austria è record assoluto di contagi giornalieri di Covid-19 dall'inizio della pandemia. Per la prima volta nelle ultime 24 ore è stato superato il limite di 2.000 contagi. I decessi complessivi sono 957.

F1, positivo il proprietario della Racing Point

Dopo i suoi due piloti anche il proprietario del team di Formula 1 Racing Point Lawrence Stroll è risultato positivo al coronavirus. Sergio Perez ad agosto, poi suo figlio Lance Stroll due settimane fa, erano già risultati positivi al virus.

Inter, Gagliardini e Radu ancora positivi

Ancora positivi al Covid i due giocatori nerazzurri. Attesi domani i risultati dei tamponi di Young e Skriniar, il difensore si trova ancora in isolamento in Repubblica Ceca.

Spezia: un giocatore positivo

Il comunicato del club: “Lo Spezia Calcio comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra, ha evidenziato la debole positività al Covid-19 di un calciatore e la positività di due tesserati del club. Asintomatici, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. Nel rispetto del protocollo e in accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario”.

Romania: 4.902 casi e 98 morti in 24 ore

In Romania nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.902 nuovi contagi da coronavirus, e altri 98 decessi. Da inizio epidemia i casi positivi sono stati 196.004, i morti 6.163.

Parma: un nuovo positivo, non è un giocatore

Il comunicato del club: “Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato domenica di ritorno da Udine ha dato esito positivo relativamente a un membro del gruppo squadra (non calciatore), asintomatico, che è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. Il ciclo di tamponi effettuato nella giornata di ieri, mercoledì 21 ottobre, ha dato esito negativo per tutti i membri del gruppo squadra”