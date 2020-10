Sam Bennett ha conquistato in volata la 4^ tappa della Vuelta, Garray. Numancia-Ejea de los Caballeros di 191,7 km, terzo l'azzurro Jakub Mareczko. Primoz Roglic resta in maglia rossa. Sabato la 5^ frazione da Huesca a Sabinánigo

Sam Bennett si è imposto in volata nella 4^ tappa della Vuelta 2020, Garray. Numancia-Ejea de los Caballeros di 191,7 km. Primoz Roglic resta in maglia rossa, con la classifica generale inviariata. Il corridore irlandese della Deceuninck-Quick Step ha preceduto Jasper Philipsen e l'italiano Jakub Mareczko. Sabato è in programma la 5^ frazione, Huesca-Sabinanigo di 184,4 km, che dopo un avvio piuttosto pianeggiante presenta tre GPM e un percorso piuttosto accidentato.