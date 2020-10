Josef Cerny ha conquistato in solitaria la 19^ tappa del Giro d'Italia, da Abbiategrasso ad Asti di 124 chilometri. Wilco Kelderman resta in maglia rosa. Il corridore ceco della CCC ha preceduto il belga Campenaerts e Mosca. Frazione che è stata dimezzata rispetto all'originale dopo la protesta dei corridori, che dopo la partenza da Morbegno si sono rifiutati di proseguire a causa del maltempo. Il Direttore del Giro, Mauro Vegni, ha così accettato di ridurre da 258 km a 124 km il percorso, spostando la partenza ad Abbiategrasso, con la carovana che ha raggiunto il centro posto alle porte di Milano con i rispettivi bus. Sabato è in programma la 20^ e penultima tappa, da Alba a Sestriere, modificata a causa della mancata autorizzazione della Prefettura francese per il passaggio della corsa: saltati Colle dell'Agnello, Izoard e Monginevro, i corridori scaleranno per tre volte il Sestriere, dove è posto l'arrivo dopo 190 km e 3500 metri di dislivello.