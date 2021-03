Alla Parigi-Nizza è sempre Roglic: 3° successo

Primoz Roglic (Jumbo-Visma), dopo essersi imposto nella quarta e nella sesta frazione, ha conquistato anche la settima tappa della Parigi-Nizza sul traguardo di Valdeblore La Colmiane. Lo sloveno ha beffato nel finale lo svizzero Gino Mader, ripreso a 50 metri dal traguardo dopo una lunga fuga. Roglic ha ora un vantaggio in classifica generale di 52 secondi sul tedesco Maximilian Schachmann e di 1'11" sul russo Aleksander Vlasov. Domenica è in programma l'ultima tappa Le Plan du Var-Levens (92.7 chilometri), con la corsa che dunque non si concluderà come di consueto sulle Promenade des Anglais di Nizza per le norme anti Covid.