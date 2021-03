Tirreno-Adriatico, Schmidt vince la 6^ tappa

Il danese Mads Wurtz Schmidt vince a sorpresa la sesta tappa della Tirreno-Adriatico. Pogacar sempre primo in classifica generale. Ora manca solo l'ultima tappa a cronometro in cui si attende come protagonista Filippo Ganna.

Sesta tappa della Tirreno Adriatico vinta a sorpresa dal danese Mads Wurtz Schmidt che alza le braccia allo sprint sul traguardo di Lido di Fermo dopo 169 chilometri. Ma il suo è un successo partito da lontano, con una fuga a tre andata via a 30 chilometri dalla partenza di Castelraimondo. Assieme al vincitore se ne vanno il belga Van Moer e il bolognese Simone Velasco. Il gruppo prova a tirare ma i tre arrivano fino all'arrivo dove trionfa appunto, il danese ex campione del mondo a Crono Under 23. A proposito di Crono, ora manca solo l'ultima tappa, una 10 chilometri contro il tempo tutta piatta in cui si attende il colpo di Filippo Ganna. In classifica Pogacar mantiene 1 minuto e 15 secondi di vantaggio su Van Aert ed è praticamente il vincitore della corsa dei due mari.