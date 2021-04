Pello Bilbao vince la quarta tappa del Tour of the Alps, battendo in volata Simon Yates e Aleksandr Vlasov. L'australiano sempre leader della classifica generale, quando manca una sola frazione al termine: venerdì si decide tutto con la Valle del Chiese/Idroland-Riva del Garda di 120,8 km

Pello Bilbao conquista la quarta tappa del Tour of the Alps, 168 km con partenza da Naturno e arrivo a Valle del Chiese/Pieve di Bono. Lo spagnolo della Bahrain Victorius fa sua la frazione regina della corsa, la più impegnativa dal punto di vista del dislivello, con le ascese di Passo Castrin, Passo Campo Carlo Magno e Boniprati. Non a caso c'è stata grande selezione, con Pello Bilbao che ha vinto in volata davanti Simon Yates e Aleksandr Vlasov. In crisi invece uno dei grandi favoriti della classifica generale, il russo Pavel Sivakov, che si è staccato sulla salita di Boniprati. Nono Gianluca Brambilla, primo degli italiani. In classifica generale resta al comando Simon Yates davanti a Pello Bilbao (+58'') e Alexander Vlasov (+1'06''). Venerdì è in programma la quinta e ultima tappa, la Valle del Chiese/Idroland-Riva del Garda di 120,8 km con il Passo Duron e la doppia ascesa al Lago di Tenno che saranno decisive per l'assegnazione della vittoria finale.