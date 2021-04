Gianni Moscon cala il bis, vincendo la terza tappa del Tour of the Alps, 162 km con arrivo a Naturno. Il corridore della Ineos, che si era imposto anche nella prima frazione, ha battuto allo sprint l'austriaco Felix Großschartner. Simon Yates mantiene la testa della classifica generale, quando mancano due tappe alla conclusione

Gianni Moscon ci ha preso gusto: l'azzurro ha conquistato la terza tappa del Tour of the Alps, Imst-Naturno di 162 km, bissando il successo ottenuto due giorni fa nella prima frazione con arrivo a Innsbruck. Il ciclista della Ineos, dopo essere stato tra i protagonisti della fuga di giornata, ha attaccato sulle rampe finali, battendo allo sprint Felix Großschartner della Bora Hansgrohe. Tra i primi sei anche Fabbro, De Marchi e Antonio Nibali. Moscon rientrava in gara dopo la frattura del polso dello scorso febbraio al Trofeo Laigueglia. In classifica generale resta al comando Simon Yates davanti a Pavel Sivakov e a Pello Bilbao. Mercoledì è in programma la quarta tappa, la Naturno-Valle del Chiese/Pieve di Bonodi 168,6 km.