Liegi-Bastogne-Liegi LIVE

LIEGI 2020: CHE BEFFA PER ALAPHILIPPE!

Primoz Roglic ha conquistato al fotofinish la Liegi-Bastogne-Liegi 2020, corsa eccezionalmente in ottobre a causa della pandemia Covid-19. Il corridore della Jumbo-Visma ha preceduto il campione del mondo Julian Alaphilippe, beffato di pochi centimetri dopo aver alzato con troppo anticipo le mani dal manubrio per celebrare la vittoria e in seguito declassato dalla giuria per una scorrettezza allo sprint.