Vincenzo Nibali sarà al Giro d’Italia 2021

La decisione era attesa in queste ore e lo stesso Squalo l’aveva preannunciata qualche giorno fa sui social. Sabato 8 maggio sarà al via della cronometro di Torino che inaugurerà la corsa rosa. La sua presenza al Giro era a rischio dopo la frattura del radio riportata lo scorso 14 aprile in una caduta durante un allenamento

Vincenzo Nibali sarà al via del Giro d'Italia che parte sabato 8 maggio. L'annuncio è arrivato via social dalla sua squadra, la Trek-Segafredo, che su Instagram e Twitter ha anticipato il ritorno dello 'Squalo', prima con il messaggio "Attention, there's something in the water", con, in sottofondo, il tema del celebre film lo Squalo. Poi anche un piu' esplicito "Abbiamo bisogno di una barca più grande perché lo squalo Vincenzo Nibali andrà al Giro d'Italia", sopra una grande scritta 'GIRO'.