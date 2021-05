Dombrowski vince la 4^ tappa, De Marchi in rosa

Lo statunitense Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) vince la quarta tappa Piacenza-Sestola (186 km), prima frazione in salita di questo Giro. Il friulano Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) - secondo al traguardo - è la nuova maglia rosa, terzo Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè). In classifica generale Vincenzo Nibali è 25°: lo Squalo - a 2'15" dal leader - ha perso 33" da Egan Bernal , 11° in graduatoria. Crollo del portoghese Joao Almeida , arrivato a 4 minuti dai big.

La cronaca della 4^ tappa

Pioggia e vento imperversano in questa quarto appuntamento del Giro d'Italia, caratterizzato nelle fasi iniziali dalla fuga a due tutta belga di Quinten Hermans (Intermarché) e Victor Campenaerts (Team Qhubeka Assos), ripresi ai -130 km da un plotone di 25 corridori, con il gruppone a inseguire per buona parte della corsa, trainato da un commovente Filippo Ganna, gregario di lusso in rosa per la Ineos e il suo uomo di punta Egan Bernal, che ne trarrà grande beneficio nel finale. Dopo il primo GPM di Castello di Carpineti (andato a Francesco Gavazzi della Eolo Kometa) se ne vanno in tre a 50 km da Sestola: Hermans non riesce però a tenere il passo del danese Christopher Juul-Jensen (Team BikeExchange) e del lettone Rein Taaramäe (Intermarché), che transita per primo sul 'muro' di Montemolino, secondo GPM di giornata. Alle loro spalle si affaccia un gruppetto di 8 elementi, tra cui il veneto Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team), l'americano Dombrowski e De Marchi. I battistrada affrontano il colle del Passerino (2^ categoria, 4,3 chilometri e picchi del 16%) con un minuto di vantaggio sugli inseguitori, che recuperano il distacco sulla salita e negli ultimi 3 km è Dombrowski a scattare in solitaria verso la vittoria, seguito a ruota dal friulano, nuovo leader della corsa. "Sono senza parole - esulta tra la le lacrime De Marchi - questa maglia è il sogno d'infanzia di ogni corridore".