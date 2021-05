Giro: Ewan vince la 5^ tappa, De Marchi in rosa

L'australiano della Lotto brucia Nizzolo e Viviani nella volata di Cattolica, il friulano De Marchi sempre in maglia rosa. Brutte cadute nel finale per Landa, Dombrowski e Sivakov. Giovedì la sesta frazione, Genga-Ascoli (150 km). Il Giro d'Italia è su Eurosport, canale Sky 210

La cronaca della 5^ tappa

Subito una fuga all'uscita da Modena: Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè) e Filippo Tagliani (Androni Giocattoli - Sidermec) si spingono fino ai 4 minuti di vantaggio sul gruppo, conquistando anche il primo traguardo volante di Imola, buono per la maglia ciclamino (12 punti a Tagliani e 8 a Marengo). Alle loro spalle grande lavoro della Israel Start-Up Nation a difesa della maglia rosa di De Marchi, "sfilata" da gigante a Filippo Ganna nella Piacenza-Sestola. All'altezza di Forlì (ai -75 dall'arrivo) partono ancora in due, stesse squadre: Simon Pellaud (Androni) e Davide Gabburo (Bardiani), che si prende anche il secondo traguardo volante di Savignano sul Rubicone. Diventano in tre nel Riminese con Alexis Gougeard (AG2R Citroën Team), fuggitivi ripresi a pochi chilometri dal traguardo, in previsione della volata di Cattolica, vinta da Ewan.