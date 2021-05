Mader vince la 6^ tappa, Attila Valter in rosa

La cronaca della 6^ tappa

Al via non ci sono Joe Dombrowski (Uae Emirates), Pavel Sivakov (Ineos) e Mikel Landa (Bahrain Victorious) costretti al ritiro dopo le brutte cadute nella tappa di Cattolica: frattura della clavicola e diverse fratture costali sul fianco sinistro per il basco, un problema alla spalla per il russo e giramenti di testa e mancanza di equilibrio accusati dall'americano, che era secondo in classifica e maglia azzurra. Il ritmo di questa tappa tutta marchigiana - partita dalle Grotte di Frasassi - è subito altissimo e al km 20 ecco la fuga: Mader e Mohorič (Bahrain Victorious), Janssens (Alpecin Fenix), Cataldo (Movistar), Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec) e Guglielmi (Groupama) si lanciano all'attacco, raggiunti anche da Mollema (Trek-Segafredo) e Bouchard (AG2R Citroën) che è il primo a scollinare a Forca di Gualdo, GPM di seconda categoria, con un vantaggio di 6' sulla maglia rosa Alessandro De Marchi. I fuggitivi lottano contro la pioggia e il freddo, mentre alle loro spalle il gruppone è tirato dal lavoro incessante di Filippo Ganna e della Ineos per Egan Bernal. Ai -30 davanti restano in 4: Mader, Mohoric, Cataldo e Mollema, inseguiti a un paio di minuti da Bettiol (EF Education-Nippo), Ciccone (Trek-Segafredo) e Bardet (Team DSM), ripresi ai piedi di Colle San Giacomo dai big, con il ritardo di De Marchi che supera ormai gli 11 minuti. Siamo nella salita finale, a 15 km dal traguardo: pendenza media del 7% con picchi del 10. Sono rimasti in tre: Cataldo, Mollema e Mader, che prova l'allungo ai -3 e va a prendersi la tappa. Dietro di lui arrivano Bernal, Martin e Evenepoel, seguiti a ruota da Ciccone e Damiano Caruso, che salgono - rispettivamente - in 8^ e 7^ posizione nella classifica generale, comandata ora da Attila. Vincenzo Nibali all'arrivo con un minuto di ritardo dai favoriti.