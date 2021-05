Bruttissima caduta per il corridore basco - tra i favoriti del Giro - a pochi chilometri da Cattolica, sede di arrivo della 5^ tappa: il capitano della Bahrain-Victorious si è scontrato con un addetto alla segnaletica stradale ed è stato subito trasportato all'ospedale in ambulanza, si teme per la clavicola. Coinvolto anche Dombrowski, 2° in classifica generale dopo la vittoria di ieri a Sestola



GIRO, 5^ TAPPA: EWAN BEFFA NIZZOLO ALLO SPRINT