La cronaca dell'11^ tappa

L'ultimo arrivo a Montalcino, nel 2010, fu una battaglia: Cadel Evans vinse la tappa in Maglia iridata e all'arrivo era irriconoscibile, completamente ricoperto di fango e polvere, come solo sulle magnifiche Strade Bianche toscane. Che ritornano in questa 11^ frazione - 2500 metri di dislivello e 35 km di sterrato negli ultimi 70 - partita da Perugia dopo il giorno di riposo con una sorpresa: il forfait del belga Tim Merlier, alla prima partecipazione al Giro ed esausto (per sua stessa ammissione). Subito una fuga, all'uscita dalla città umbra, sono in 11: Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Simon Guglielmi (Groupama-FDJ), Lawrence Naesen (AG2R Citroën), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Bert-Jan Lindeman, Mauro Schmid (Qhubeka-Assos), Harm Vanhoucke, Roger Kluge (Lotto Soudal), Alessandro Covi (UAE Team Emirates). Il vantaggio massimo dei battistrada si attesta sui 14 minuti, con i primi due tratti di sterrato (Torrenieri e Bibbiano, ai -40) il distacco comincia a scendere: grande lavoro della Ineos - ancora una volta - di Pippo Ganna e Gianni Moscon poi per il loro capitano Bernal, ma protagonista anche Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) in versione "gregario" per Giulio Ciccone. I fuggitivi ora sono 9 (si staccano van der Hoorn e Lindeman), Remco Evenepoel e Vlasov un po' in difficoltà, bene Peter Sagan, galvanizzato dalla vittoria di martedì a Foligno, scivola invece l'ecuadoriano Jonathan Caicedo (EF Education-Nippo), costretto al ritiro. Crollano - tra gli uomini di classifica - Dan Martin e Davide Formolo. Sul terzo step di 'polverone', Bernal si arrampica a meraviglia e prende terreno su Evenepoel, spento e timoroso nella pedalata, rimasto da solo a inseguire il gruppo a oltre un minuto, 'soccorso' finalmente dal compagno Joao Almeida. Sul Passo del Lume Spento, ai -7, c'è un duetto davanti: Covi e Schmid, che hanno 5' sugli inseguitori. Nella parte più dura del GPM vanno in crisi Nibali, Ciccone, Pello Bilbao e parte Bernal, che legittima il suo dominio su questo Giro. Grande tenuta di Damiano Caruso. A Montalcino è una volata a due, vinta di forza da Schmid.