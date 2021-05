Vendrame vince la 12^ tappa, Bernal sempre in rosa

Il veneto Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team) vince in volata la Siena-Bagno di Romagna (209 km), Egan Bernal sempre in maglia rosa: il colombiano mantiene 45" su Aleksandr Vlasov, 1'12" su Damiano Caruso e 1'22" sull'altro favorito, Simone Yates. Vincenzo Nibali rosicchia qualche secondo nel finale, guadagnando una posizione in graduatoria (13°).

La cronaca della 12^ tappa

Il Giro rende omaggio a due toscani che hanno reso grande il ciclismo: Gino Bartali (con il passaggio a Ponte a Ema) e Alfredo Martini, che lo scorso 18 febbraio avrebbe compiuto 100 anni. Una tappa appenninica molto impegnativa, con 3 GPM e 3.700m di dislivello, 'fatale' a diversi corridori oggi: Alessandro De Marchi - due giorni in maglia rosa in questa edizione per il friulano della Israel Start Up - è caduto in discesa nelle prime fasi della corsa riportando un trauma toracico, con la sospetta frattura della clavicola; ritiri anche per Marc Soler (Movistar, era 11° in classifica generale), Gino Mader (Bahrain-Victorious) e Fausto Masnada (Deceuninck). La fuga 'decolla' a Firenze, dopo un'oretta dall'inizio, sono in 16: Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Christopher Hamilton (Team DSM), Andrea Vendrame, Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team), Simone Petilli (Intermarché Wanty Gobert), Guy Niv (Israel Start-Up Nation), George Bennett (Jumbo-Visma), Victor Campenaerts (Qhubeka Assos), Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli-Sidermec), Nicolas Edet (Cofidis), Giovanni Visconti (Bardiani CSF Faizanè) e Dries De Bondt (Alpecin Fenix), che si aggiudica il traguardo volante di Sesto Fiorentino, nella città natale appunto del mitico ct azzurro Martini. A Bouchard il primo GPM di Monte Morello, in una tempesta di pioggia, e il secondo del Passo della Calla, che consente al francese di consolidare la maglia azzurra.