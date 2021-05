La cronaca della 13^ tappa

L'attesa fuga di giornata parte poco dopo lo start, con protagonisti gli italiani Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e lo svizzero Simon Pellaud (Androni-Sidermec). Il gruppo se la prende comoda e dopo poco più di 30 km, il vantaggio sfiora gli 8'. A questo punto gli uomini dei velocisti si mettono in marcia, cominciando a rosicchiare il gap: lavorano soprattutto Jumbo Visma, UAE Emirates, Qhubeka Assos e Cofidis. In una tappa con una settantina di metri di dislivello e completamente pianeggiante, il gruppo tiene sotto controllo i battistrada, rientrando a +2'30'' ai -60 km. La fuga viene riassorbita a 7 km dal traguardo, quando comincia la battaglia dei treni degli sprinter per prendere nelle prime posizioni il rettilineo finale. A spuntarla in volata è il campione italiano ed europeo Giacomo Nizzolo, davanti a Edoardo Affini: dopo 16 piazzamenti sul podio, arriva a Verona il primo successo nella Corsa rosa. Classifica generale che resta invariata, con Bernal in maglia rosa, prima dell'esame Zoncolan, destinato a stravolgere i destini di questo Giro.