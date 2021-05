La cronaca della 18^ tappa

Al via da Rovereto si presentano gli acciaccati Nibali e Ciccone, ma non il belga Evenepoel, rientrato a casa dopo la caduta di mercoledì. Dopo pochi chilometri parte l'attesa fuga di giornata, con una ventina di corridori: tra loro anche Andrea Vendrame, Gorka Izagirre, Simone Consonni, Remi Cavagna, Alberto Bettiol, Dario Cataldo, Jacopo Mosca, Alessandro Covi e Diego Ulissi. Il gruppo, complice anche la prima vera giornata di caldo, lascia fare, con i fuggitivi che toccano i 13' di vantaggio subito dopo Cremona a circa 80 km dal traguardo. Si va veloce là davanti, tanto che ai -35 km, quando si entra in Lombardia, il gap aumenta fino ai 15'30''. Il gruppo maglia rosa molla definitivamente, l'ingresso sulle dolci colline dell'Oltrepò movimenta subito la fuga: sullo strappo di Montù Beccaria parte Cavagna, seguito sull'ascesa di Castana (GPM di 4^ categoria) da Bettiol, Bevin, Oldani, Roche e Mosca. Il francese della Deceuninck-Quick-Step prova a fare il vuoto salendo al Castello di Cigognola (-15 km) con un'impostazione da cronoman: al suo inseguimento si lancia uno scatenato Bettiol, che agguanta e stacca Cavagna poco prima dell'ultima salita di Canneto Pavese. L'italiano della EF Education vola negli ultimi 6 km e si va a prendere il suo primo successo al Giro d'Italia, il secondo più prestigioso dopo il trionfo al Fiandre del 2019. In forte ritardo il gruppo maglia rosa.