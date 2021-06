Al via sabato da Brest l'edizione numero 108 del Tour de France: l'uomo da battere è il campione in carica Tadej Pogacar, con l'altro sloveno Primoz Roglic che cercherà la 'vendetta' dopo la beffa dello scorso anno. Impressionante il Team Ineos, con quattro capitani al via. La Grande Boucle si chiuderà il 18 luglio con la passerella sui Campi Elisi

È tutto pronto per il via dell'edizione numero 108 del Tour de France, che torna al consueto appuntamento di inizio estate, dopo la parentesi di fine agosto dello scorso anno a causa dell'emergenza Covid. Il campione in carica Tadej Pogacar è l'uomo da battere: lo sloveno giocherà il derby con Primoz Roglic, al quale soffiò la maglia gialla pochi mesi fa in un drammatico finale. Torna sulle strade francesi anche Chris Froome, che dopo due anni di assenza, cercherà di conquistare il quinto successo alla Grande Boucle. La squadra da battere è la Ineos, forte di quattro capitani: Richard Carapaz, Richie Porte (vincitore del Delfinato), Geraint Thomas (già maglia gialla) e Tao Geoghegan Hart (maglia rosa 2020). Nove gli italiani al via, con Vincenzo Nibali che cercherà qualche acuto nelle tappe di montagna.