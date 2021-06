Mark Cavendish si è imposto allo sprint nella quarta tappa del Tour de France , Redon-Fougeres di 150,4 km. Mathieu van der Poel mantiene la maglia gialla . Per il britannico della Deceuninck-Quick Step si tratta della 31^ vittoria in carriera alla Grande Boucle, a meno tre dal record di Merckx: alla fine sono arrivate anche le lacrime di commozione insieme ai compagni di squadra. Classifica generale inviarata, con Vincenzo Nibali 16° a 55'' dal leader. Mercoledì è in programma la quinta frazione con la cronometro individuale di 27,2 km da Changè a Laval Espace Mayenne.

La protesta dei corridori al via

quante cadute

Merlier vince la 3^ tappa, cadono Sagan ed Ewan

Dopo la serie di rovinose cadute che stanno segnando questo inizio di Tour de France 2021, comprese le tre di ieri (frattura alla clavicola per Ewan, escoriazioni sul corpo per Thomas e Roglic, ritiro per Haig), i corridori si sono fermati per un minuto al chilometro zero. In un messaggio congiunto, diffuso tramite il sindacato corridori CPA, hanno chiesto che l'UCI avvii colloqui con tutte le parti coinvolte per adeguare la regola dei 3 km nelle corse a tappe.