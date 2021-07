Seconda vittoria in questo Tour del britannico Cavendish che brucia al traguardo Philipsen e Bouhanni nella sesta tappa Tours-Chateauroux. Mathieu Van Der Poel sempre in Maglia gialla. Venerdì la settima tappa Vierzon-Le Creusot (249,1 km) adatta ai finisseur

Dopo la vittoria di Fougeres, Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) concede il bis in volata nella sesta tappa Tours-Chateauroux, lunga 160 km e quasi completamente pianeggiante, e sono ora 32 le tappe vinte al Tour dal velocista britannico, appena 2 in meno del mito Eddy Merckx. L'olandese Mathieu Van Der Poel (Alpecine-Fenix) sempre leader della Grand Boucle con 8" di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) e mezzo minuto sul belga Wout Van Aert (TJV). Primo degli italiani in graduatoria Vincenzo Nibali (19°), che accusa un ritardo di 2'55" dalla Maglia gialla.