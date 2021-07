Mohoric vince 7^ tappa. Van der Poel sempre leader

Un fantastico Matej Mohoric trionfa nella settima tappa del Tour de France 2021, la Vierzon-Le Creusot di 249 km. Il corridore sloveno della Bahrain Victorious compie un’impresa attaccando da lontano, facendo sua una frazione entusiasmante con quattro Cote nella seconda parte del tracciato e colpi di scena chilometro dopo chilometro. Su tutti la debacle di Primoz Roglic, staccato nel finale e ormai fuori dai giochi per la classifica. Da un flop sloveno a un top sloveno, con Mohoric, in lacrime al traguardo, capace di vincere una tappa in ognuno dei tre grandi Giri, entrando così nell’elite del ciclismo con il suo 13° successo in carriera. Mathieu Van der Poel, quarto all’arrivo dietro a Stujven e Nielsen, conserva la maglia gialla.