Impresa Pogacar, è maglia gialla. Tappa a Teuns

Il Tour de France 2021 ha un nuovo padrone, Tadej Pogacar. Il vincitore dell'edizione 2020 ha staccato tutti i rivali di classifica nell'ottava tappa, la Oyonnax-Le Grand-Bornand di 150 chilometri, sfilando la maglia gialla a Mathieu Van der Poel. Una vera impresa del corridore della UAE Emirates: lo sloveno ha staccato tutti i rivali nella penultima ascesa di giornata, il Col de Romme, continuando poi a guadagnare sugli altri uomini di classifica sul Col de la Colombiere al termine di una fuga in solitaria di oltre 30 chilometri. La frazione, la prima alpina di questo Tour, è stata vinta dal belga Dylan Teuns (Bahrain Victorious), che ha preceduto lo spagnolo Izaguirre (Astana) e il canadese Michael Woods (Israel Start-Up Nation).

Nibali esce di classifica

Niente da fare per Vincenzo Nibali, che si è sfilato uscendo dalla top ten della generale (era sesto in mattinata). Lo Squalo è arrivato sul traguardo con oltre 20 minuto di ritardo. Gap pesante anche per l'ex maglia gialla Van der Poel e per Wout Van Aert, che comunque resta secondo in classifica a 1'48'' da Pogacar. Domani è in programma un'altra tappa alpina con partenza da Cluses e arrivo a Tignes. Altre salite per rivoluzionare la corsa alla maglia gialla, tornata sulle spalle del campione uscente, grande favorito per il bis.