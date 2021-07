Seconda e ultima tappa alpina al Tour, da Cluses a Tignes (144,9 km) dopo la frazione di sabato che ha rivoluzionato la classifica generale con lo sloveno Tadej Pogacar in maglia gialla. Al via non ci sono due big, che hanno abbandonato la corsa: Mathieu Van der Poel e Primoz Roglic. Lunedì primo giorno di riposo