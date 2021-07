Cavendish, 34 al Tour come Merckx. Pogacar leader

L'inglese della Decuninck vince in volata la 13^ tappa del Tour de France 2021, conquistando il quarto successo in questa edizione e il 34° in assoluto alla Grande Boucle: raggiunto Eddy Merckx. Pogacar resta maglia gialla, si ritira Simon Yates

Uno strepitoso Mark Cavendish entra nella leggenda del Tour de France. Il velocista inglese della Decuninck Quick-Step vince in volata la 13^ tappa della Grande Boucle 2021 sul traguardo di Carcassonne, conquistando il 34° sigillo nella corsa. Raggiunto un certo Eddy Merckx in testa alla classifica dei vincitori all time al Tour. Il britannico precede il danese Morkov, suo compagno di squadra, e il belga Philipsen. Lo sloveno Tadej Pogacar resta in maglia gialla.