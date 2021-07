Bahrain Victorious, hotel perquisito dalla Gendarmerie

Polizia in azione ieri sera nell'albergo della Bahrain Victorious a Pau, al termine della 17^ tappa. La Gendarmerie ha perquisito le camere dei corridori e dello staff, sequestrando i file di allenamento dei corridori. Questo il comunicato del Team, con le parole del DS Vladimir Miholjević: «Dopo la tappa 17, siamo stati accolti al rientro in hotel da diversi agenti della polizia francese - si legge nella nota -. Non ci è stato mostrato alcun mandato, ma la squadra ha ottemperato a tutte le richieste degli ufficiali. Ci impegniamo al massimo livello di professionalità e applichiamo tutti i requisiti normativi e coopereremo sempre in modo professionale. Il procedimento ha avuto ovviamente conseguenze sul recupero dei nostri corridori e sulla pianificazione della cena e abbiamo ovviamente cercato di rimediare perché, come team di professionisti, il benessere della nostra squadra è una priorità fondamentale". Secondo quanto risulta al quotidiano SudOuest, l'operazione di polizia è stata condotta dalla procura di Marsiglia e dall'OCLAESP, l'unità francese che combatte i crimini contro la salute pubblica e l'ambiente. Interrogato sulla questione, il Direttore del Tour, Christian Prudhomme ha commentato: "I poliziotti fanno il loro dovere come giusto che sia"