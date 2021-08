Philipsen vince 5^ tappa, Elissonde nuovo leader

Sul traguardo di Albacete successo in volata del belga Philipsen davanti a Jakobsen e Dainese. Elissonde è il nuovo leader della classifica generale al posto di Taaramae, coinvolto in una caduta a 11 chilometri dall'arrivo

Jasper Philipsen concede il bis in volata. Dopo il successo nella seconda frazione il giorno di Ferragosto, il belga ha conquistato anche la quinta tappa con arrivo ad Albacete. Ha preceduto Fabio Jakobsen e l'italiano Alberto Dainese. Ottava posizione per Riccardo Minali. Kenny Elissonde è il nuovo leader della classifica generale: il francese ha sfilato il primato all'estone Taaramae, coinvolto in una caduta a 11 chilometri dal traguardo che ha spezzato il gruppo e attardato di 2'30. Elissonde ha un vantaggio di 5" sullo sloveno Roglic e 10" sul connazionale Calmejane. 20 secondi il ritardo di Mas, 26 quelli di Miguel Angel Lopez. Seguono Valverde, Ciccone e Bernal con un distacco di 32". Giovedì la sesta tappa da Requena ad Alto de Cullera di 158.3 chilometri.