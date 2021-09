Il percorso

Novantanove chilometri. La partenza (alle ore 8) è prevista "sul rettilineo del Circuito Marco Simoncelli - fanno sapere gli organizzatori -. Dopo i primi quattro km fra i cordoli che pochi giorni dopo saranno percorsi dai piloti della MotoGP, avverrà il via ufficiale proprio fuori l’autodromo, in via del Carro. Dunque altri 7 km di panoramica fino a Casteldimezzo, prima di imboccare una discesa verso Colombarone, e sulla Siligata ci si dirigerà verso Gradara". Tappa quindi a Tavullia - casa di Valentino Rossi. E poi "discesa verso San Giovanni in Marignano che riporterà in Romagna, per ripartire in salita verso Santa Maria del Monte, dove ci sarà il primo ristoro. In direzione Gemmano salita impegnativa e poco conosciuta dagli appassionati delle granfondo; qui è prevista un tratto cronometrato di 2,7 km con una pendenza media vicina al 10%. Previsto un premio ai tre ciclisti più veloci. Una salita, per chi è mediamente allenato, da circa 15 minuti. Il secondo ristoro è invece previsto nella cornice delle Grotte di Onferno. Da qui in riva sinistra del Conca si parte all’attacco della salita di Sassofeltrio, poi verso Montelicciano per espatriare in territorio sammarinese, con 400 metri di dislivello complessivo, per arrivare alla ‘Cima Coppi’ della Misano Bike. Infine, discesa in direzione Coriano, nella città di Marco Simoncelli, Misano Monte e mirino sull’arrivo ancora al Misano Wolrd Circuit".