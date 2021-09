Lopez vince 18^ tappa, Roglic si conferma leader

Il colombiano Miguel Angel Lopez conquista la 18^ tappa, con arrivo in salita ad Alto de Gamoniteiru. Secondo posto con un distacco di 14" per lo sloveno Roglic, che si conferma leader della classifica generale

Miguel Angel Lopez si impone nella 18^ tappa della Vuelta 2021, la Salas-Alto de Gamoniteiru di 162.6 chilometri. Il colombiano della Movistar ha conquistato nella nebbia la tappa regina della corsa a tappe spagnola, con uno scatto negli ultimi 3 chilometri che gli ha permesso di staccare gli altri big di classifica e di superare il fuggitivo De la Cruz. Lopez ha staccato di 14" la maglia rossa Roglic e di 20" il compagno di squadra Mas. Quarto posto Bernal a 22", quinto Haig (+58") che ha regolato un gruppetto composto anche De la Cruz, Mader e Meintjes. Nona posizione per Kuss a 1'06". Decimo Adam Yates a 1'07". In classifica generale Primoz Roglic si conferma in maglia rossa con un vantaggio di 2'30" su Mas, 2'53" su Lopez, 4'36" su Haig, 4'43" su Bernal. Completano la top ten Adam Yates (+5'44"), Kuss (+6'02"), Mader (+7'48"), Martin (+8'31") e Meintjes (+9'02"). Venerdì la terzultima tappa da Tapia a Monforte de Lemos di 191.2 chilometri.