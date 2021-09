Cort Nielsen vince 19^ tappa, Roglic sempre leader

Terzo successo per il danese in questa edizione della Vuelta. Ha battuto allo sprint i compagni di fuga Rui Oliveira e Simmons. Quarta posizione per Bagioli. Roglic si conferma in maglia rossa davanti a Mas e Lopez

Terzo successo di tappa nella Vuelta 2021 per Magnus Cort Nielsen, che si è imposto nella Tapia-Monforte de Lemos di 191.2 chilometri. Il danese ha battuto in volata i compagni di fuga Oliveira, Simmons, Bagioli, Roux e Kron. Settimo Craddock con 5 secondi di ritardo. Il gruppo maglia rossa - arrivato con 18 di distacco dal vincitore di giornata - è stato regolato da Dainese davanti a Trentin. In classifica generale nessuna variazione con Primoz Roglic che conserva il primato con un vantaggio di 2'30" su Mas, 2'53" su Lopez, 4'36" su Haig e 4'43" su Bernal. Per una caduta è stato costretto al ritiro il sudafricano Meintjes, decimo in classifica. De la Cruz entra nella top ten. Sabato la penultima frazione, da Sanxenxo a Mos di 202.2 chilometri.